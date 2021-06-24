В Татарстане уже началась третья волна коронавируса

Третья вона коронавируса в Татарстане уже началась, рассказал «Челнинским известиям» врач-инфекционист, нутрициолог Юлий Бунов.



Так он ответил на вопрос журналиста о том, грозит ли Татарстану третья волна. По его словам, если в клинику ранее поступало около 90 человек в сутки, сейчас поступает 130. Особенно много больных инфекционист отметил в селах Тукаевского района республики.

Фото: realnoevremya.ru

За 23 июня в Татарстане зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 215 случаев COVID-19.

За сутки вакцину от коронавируса получили 8 230 человек. Общее количество привившихся от COVID-19 возросло до 79 973 человек. Из них 347 896 получили второй компонент вакцины.

В исполкоме Набережных Челнов сейчас прорабатывают вопрос об открытии новых пунктов вакцинации.



Маргарита Головатенко