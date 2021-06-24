В Челнах откроют новые пункты вакцинации от коронавируса

В исполкоме Набережных Челнов прорабатывают вопрос об открытии новых пунктов вакцинации, сообщил главный санврач города Ильгизяр Бариев.



По словам Бариева, в среднем в Челнах вакцинируется 1,2-1,3 тысячи человек ежедневно. Власти ожидают роста количества обращений за получением вакцины, поэтому прорабатывают вопрос о маршрутизации и организации дополнительных точек.

Бариев отметил, что поликлиники справляются с потоком желающих привиться, но при росте потребности будет решаться вопрос об открытии новых точек.

Для этого необходимо соблюсти требования по месту проведения процедуры, табеля оснащения и транспортировки вакцины с соблюдением холодовой цепи, а у медперсонала должны быть соответствующие сертификаты.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за 23 июня вакцину от коронавируса получили 8 230 человек. Общее количество привившихся от COVID-19 возросло до 79 973 человек. Из них 347 896 получили второй компонент вакцины.

Маргарита Головатенко