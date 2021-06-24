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В Казани появился мурал бабушки с караваем: жителям города предлагают выбрать ей имя

08:29, 24.06.2021 1
В Казани появился мурал бабушки с караваем: жителям города предлагают выбрать ей имя
Фото: instagram.com/kirmos_info

Казанцам предлагают придумать имя нарисованной на стене бабушке. Новый мурал появился во дворе улиц Краснококшайская и Повстанческая, украшая трансформаторную подстанцию.

Администрация Кировского и Московского районов предложила казанцам выбрать имя для әби. Оставить предложения можно в комментариях под постом. Лучшие предложения будут вынесены в голосование.

В начале июня на территории префектуры «Старый город» появился мурал восточной женщины. Портрет нарисовал известный уличный художник Дамир Бозик.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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