В центре Казани на старой транформаторной станции появился мурал

В Казани на территории префектуры «Старый город» появился мурал. Граффити нарисовали на старой трансформаторной подстанции рядом с домом 25 по улице Коротченко. Об этом сообщается в официальном аккаунте префектуры «Старый город» ИК Казани в Instagram.

Портрет восточной женщины нарисовал известный уличный художник Дамир Бозик. Он создал мурал из тысячи точек. По бокам здания композицию продолжает колокольня и белый барс. Мурал художник завершит в ближайшее время.

В декабре прошлого года стало известно, что на фасаде дома на улице Татарстан, 7 в Казани этим летом нарисуют мурал. Арт-объект появится в рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код». Автора определят после конкурсного отбора.

