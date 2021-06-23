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Клип «Аигел» You’re Born выиграл серебро на международном фестивале «Каннские львы»

20:14, 23.06.2021
Клип «Аигел» You’re Born выиграл серебро на международном фестивале «Каннские львы»
Фото: vk.com/aigelmusic

Клип «Аигел» You’re Born завоевал серебро на международном фестивале Cannes Lions («Каннские львы»). Об этом говорится в сообщении дуэта в соцсетях.

Видео получило приз в категории Entertainment Lions For Music (подкатегория — Excellence in Music Video).

Клип на песню Youʼre Born с альбома «Эдем» вышел в марте 2020 года. Видео снял режиссер Анджей Гавриш, ранее работавший над клипом «Буш-Баш».

По сюжету герой клипа является президентом. Он в сопровождении кортежа приезжает на реку в глуши, где его ждет батюшка и крещенская прорубь, после погружения в которую лидер молодеет. Видео набрало 1,7 млн просмотров.

дуэт состоит из челнинской исполнительницы Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии.

ОбществоКультура Татарстан
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