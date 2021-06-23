Клип «Аигел» You’re Born выиграл серебро на международном фестивале «Каннские львы»
Клип «Аигел» You’re Born завоевал серебро на международном фестивале Cannes Lions («Каннские львы»). Об этом говорится в сообщении дуэта в соцсетях.
Видео получило приз в категории Entertainment Lions For Music (подкатегория — Excellence in Music Video).
Клип на песню Youʼre Born с альбома «Эдем» вышел в марте 2020 года. Видео снял режиссер Анджей Гавриш, ранее работавший над клипом «Буш-Баш».
По сюжету герой клипа является президентом. Он в сопровождении кортежа приезжает на реку в глуши, где его ждет батюшка и крещенская прорубь, после погружения в которую лидер молодеет. Видео набрало 1,7 млн просмотров.
дуэт состоит из челнинской исполнительницы Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии.ОбществоКультура Татарстан
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