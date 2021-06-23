В России создали светофор с функцией распознавания лиц

Национальный центр информатизации «Ростеха» разработал светофор, способный сообщать данные о погоде и ситуации на дорогах, а также показывать предупреждения от МЧС. Его представили на конференции ЦИПР-2021 в Нижнем Новгороде.

Помимо всего прочего светофор дополнительно оснащен встроенной видеокамерой для распознавания лиц, говорится в сообщении Ростеха.

Всего в Казани 437 светофоров, из них 152 уже работают в адаптивной системе. В прошлом году к ним добавилось еще 10 устройств на улицах Профсоюзной и Восстания, которые сейчас проходят процесс отладки. Сначала от одного до нескольких месяцев они накапливают информацию, а потом начнут работать в адаптивной системе.