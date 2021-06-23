Экс-игрок «Рубина» Кверквелия может перейти в «Нижний Новгород»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может перейти в «Нижний Новгород», сообщает Sport24.

Контракт грузинского защитника с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2021 года. После этого футболист станет свободным агентом.

Прошедший сезон Кверквелия выступал на правах аренды за «Ротор» и по итогам чемпионата вылетел из РПЛ. Защитник успел провести за волгоградскую команду 19 матчей и отметился 5 желтыми карточками.

С 2011 года Кверквелия находился в системе «Рубина», откуда в 2017 году был продан в «Локомотив» за 2,5 млн евро. Подробнее о том, как грузинский защитник уходил из казанской команды читайте в материале «Реального времени».