Защитник Соломон Кверквелия перешел в «Ротор»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия стал игроком волгоградского «Ротора».

Московский клуб отдал грузинского футболиста в аренду до конца сезона-2020/21. При этом «Локомотив» сможет досрочно прервать соглашение до окончания срока.

Кверквелия стал уже пятым футболистом из Грузии в составе «Ротора». Ранее волгоградский клуб подписал Бека Микелтадзе, Николая Кипиани, Жано Ананидзе и Зурико Давиташвили, перешедшего в аренду из «Рубина».