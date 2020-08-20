Защитник Соломон Кверквелия перешел в «Ротор»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия стал игроком волгоградского «Ротора».
Московский клуб отдал грузинского футболиста в аренду до конца сезона-2020/21. При этом «Локомотив» сможет досрочно прервать соглашение до окончания срока.
Кверквелия стал уже пятым футболистом из Грузии в составе «Ротора». Ранее волгоградский клуб подписал Бека Микелтадзе, Николая Кипиани, Жано Ананидзе и Зурико Давиташвили, перешедшего в аренду из «Рубина».
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Саба Кверквелия продолжит карьеру в @RotorOfficial на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью досрочного прекращения.— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 20, 2020
Вместе с «Локо» Кверквелия стал чемпионом России, выиграл два Кубка и Суперкубок страны
Желаем Сабе успехов в новой команде! pic.twitter.com/NhXkSABvOi
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