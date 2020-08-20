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Защитник Соломон Кверквелия перешел в «Ротор»

16:06, 20.08.2020
Защитник Соломон Кверквелия перешел в «Ротор»
Фото: vk.com/fc.rotor

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия стал игроком волгоградского «Ротора».

Московский клуб отдал грузинского футболиста в аренду до конца сезона-2020/21. При этом «Локомотив» сможет досрочно прервать соглашение до окончания срока.

Кверквелия стал уже пятым футболистом из Грузии в составе «Ротора». Ранее волгоградский клуб подписал Бека Микелтадзе, Николая Кипиани, Жано Ананидзе и Зурико Давиташвили, перешедшего в аренду из «Рубина».

СпортФутбол
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