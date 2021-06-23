В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появился арт-объект «Разложение»

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Горкинско-Ометьевском лесу установили временный арт-объект «Разложение», посвященный теме вторичного использования материалов. На сайте мэрии Казани сообщается, что баннер высотой 6 метров появился на стене контейнерного центра Cube.

Автором проекта выступил казанский художник Лев Переулков. По его словам, у слова «Разложение» есть два значения — метафорическое и буквальное.

— Если не перерабатывать мусор, если пластмассовый мир не проиграет, то разложение останется метафорическим, останется тем самым ощущением, что все хуже и хуже, — рассказал художник.

Потом из баннера сделают шоперы и сумки.

В апреле сообщалось, что в Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится арт-объект из пластиковых отходов — скульптура бабочки — в рамках инициативы «Казань — город без отходов».