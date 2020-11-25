СМИ: угроза третьей мировой повысилась после нарушения военным кораблем США границ России

Журналист из Великобритании Пол Уитерс заявил, что после нарушения американским военным кораблем «Джон Маккейн» российских границ, обострилась угроза третьей мировой войны.

«Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», — написал он в статье для Daily Express.

Фото: mil.ru

Журналист обратил внимание, что за последние несколько дней еще один корабль США, эсминец «Дональд Кук», вошел в Черное море при выполнении маневров операции НАТО «Атлантическая решимость». Это повысило бдительность российского Черноморского флота.

Напомним, что инцидент случился 24 ноября на юге Приморского края. Американское судно зашло за линию на 2 километра. Экипаж «Адмирала Виноградова» предупредил по международному каналу о недопустимости таких действий.



Татьяна Демина