В Казани за создание ОПС судят беглого «короля» левой водки

Фото: "Реальное время"

Перед Приволжским райсудом Казани предстал 47-летний Станислав Федоров, пять лет находившийся в международном розыске. Его обвиняют в создании преступного сообщества «черных алкодилеров», незаконном производстве и обороте опасного для потребителя контрафактного алкоголя, а также использовании отечественных и зарубежных брендов. Вину он не признает, передает журналист «Реального времени».



В числе потерпевших оказались производители элитных коньяков и виски, а также дорогих и ходовых марок российской водки.

По версии сотрудников МВД и Следкома, сообщество действовало с 2012-го года, в 2015-м начались задержания и было изъято 80 тонн левого алкоголя.

В 2017 году 12 членов ОПС были осуждены. 10 из них получили реальные сроки от 5 до 8 лет колонии общего режима.

Все это время Федоров находился в бегах. Успел побывать в Израиле и вернуться на родину. 7 октября 2020 года беглеца задержали в Самаре. Расследованием его дела занимались сотрудники 1-го отдела Следкома по РТ.

На суде обвиняемый заявил — от следствия не скрывался и выехал за границу на лечение еще до возбуждения дела.