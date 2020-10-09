В Самаре поймали «короля» левой водки из Казани, сбежавшего 5 лет назад

7 октября в Самаре сотрудники угрозыска задержали главу «черных алкодилеров» Татарстана Станислава Федорова. С апреля 2015-го он находился в международном розыске, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



В отношении 12 подельников Федорова уже вынесен обвинительный приговор по делу о производстве и незаконном обороте фальсифицированной алкогольной продукции.

Федоров уже этапирован в Казань. Сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ предъявили ему обвинение в создании преступного сообщества, а также производстве и незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Лишь на старте расследования этого дела силовики изъяли 80 тонн левого алкоголя.

В ходе расследования уголовных дел проведено более 100 различных экспертиз: трасологические, психиатрические, физико-химические, технико-криминалистические, фоноскопические, почерковедческие. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.