Двух татарстанцев обвинили в убийстве пенсионерки с особой жестокостью

Фото: СК РФ по РТ

Двух жителей Татарстана 51 и 58 лет обвинили в убийстве пожилой женщины. Обвинение предъявлено органами Следкома РФ по РТ по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).



Следствие считает, что один из обвиняемых познакомился с женщиной 1953 года рождения, проживавшей в частном доме по улице Грузовой в Казани. Он оказывал ей знаки внимания и вошел в доверие, после чего она отписала ему свой дом и участок. Затем пенсионерка подписала договор купли-продажи, по которому злоумышленник якобы приобрел у нее недвижимость за 3,5 млн рублей. Тогда в этом году он реализовал дом и участок — их купила одна из строительных фирм.

К этому времени состояние пенсионерки ухудшилось, она не могла встать с постели. Тогда злоумышленник поселил второго обвиняемого в ее доме и снабжал их продуктами. Спустя время он захотел устранить женщину, и поручил второму соучастнику убить ее. Для этого он снабдил его бутылкой с горючей жидкостью. В ночь с 16 на 17 июня этого года соучастник преступления поджег дом, в котором находилась женщина, она погибла в пожаре.

Признал свою вину только исполнитель убийства. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по РТ.

Фото: СУ СК РФ по РТ

Городецкий городской суд Нижегородской области на днях арестовал обвиняемого в убийстве американской студентки, 34-летней Кетрин Сироу. Он будет под стражей до 15 августа 2021 года включительно. По версии следствия, 15 июня примерно в 19 часов обвиняемый ехал на автомобиле, увидел на остановке девушку и предложил подвезти ее. Около 20 часов он остановился в районе лесополосы. В ходе ссоры он несколько раз ударил потерпевшую кулаком и нанес не менее двух ударов ножом. От полученных травм девушка умерла на месте. Погибшая училась в университете на юриста и приехала из Калифорнии.

Маргарита Головатенко