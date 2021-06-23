Двух татарстанцев обвинили в убийстве пенсионерки с особой жестокостью
Двух жителей Татарстана 51 и 58 лет обвинили в убийстве пожилой женщины. Обвинение предъявлено органами Следкома РФ по РТ по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).
Следствие считает, что один из обвиняемых познакомился с женщиной 1953 года рождения, проживавшей в частном доме по улице Грузовой в Казани. Он оказывал ей знаки внимания и вошел в доверие, после чего она отписала ему свой дом и участок. Затем пенсионерка подписала договор купли-продажи, по которому злоумышленник якобы приобрел у нее недвижимость за 3,5 млн рублей. Тогда в этом году он реализовал дом и участок — их купила одна из строительных фирм.
К этому времени состояние пенсионерки ухудшилось, она не могла встать с постели. Тогда злоумышленник поселил второго обвиняемого в ее доме и снабжал их продуктами. Спустя время он захотел устранить женщину, и поручил второму соучастнику убить ее. Для этого он снабдил его бутылкой с горючей жидкостью. В ночь с 16 на 17 июня этого года соучастник преступления поджег дом, в котором находилась женщина, она погибла в пожаре.
Признал свою вину только исполнитель убийства. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по РТ.
Городецкий городской суд Нижегородской области на днях арестовал обвиняемого в убийстве американской студентки, 34-летней Кетрин Сироу. Он будет под стражей до 15 августа 2021 года включительно. По версии следствия, 15 июня примерно в 19 часов обвиняемый ехал на автомобиле, увидел на остановке девушку и предложил подвезти ее. Около 20 часов он остановился в районе лесополосы. В ходе ссоры он несколько раз ударил потерпевшую кулаком и нанес не менее двух ударов ножом. От полученных травм девушка умерла на месте. Погибшая училась в университете на юриста и приехала из Калифорнии.
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