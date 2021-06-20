В Нижегородской области суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки из США

Фото: Максим Платонов (архив)

Городецкий городской суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в убийстве американской студентки, 34-летней Кетрин Сироу. Он будет под стражей до 15 августа 2021 года включительно.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте суда.

По версии следствия, 15 июня примерно в 19 часов обвиняемый ехал на автомобиле, увидел на остановке девушку и предложил подвезти ее. Около 20 часов он остановился в районе лесополосы. В ходе ссоры он несколько раз ударил потерпевшую кулаком и нанес не менее двух ударов ножом. От полученных травм девушка умерла на месте.

Погибшая училась в университете на юриста и приехала из Калифорнии.



Известно, что обвиняемый уже был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он сотрудничает со следствием.



Татьяна Демина