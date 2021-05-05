Следком Татарстана возбудил уголовное дело после гибели рабочего из-за разрыва газового баллона
Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело после гибели рабочего на пункте приема металлолома из-за разрыва газового баллона в Черемшанском районе. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» (по ч. 1 ст. 109 УК РФ).
По предварительным данным, хлопок газа смеси произошел во время резки емкости. Мужчина умер на месте от полученных травм.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.
Прокуратура Татарстана по данному факту организовала проверку соблюдения требований безопасности при производстве работ.
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