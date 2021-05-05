Следком Татарстана возбудил уголовное дело после гибели рабочего из-за разрыва газового баллона

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело после гибели рабочего на пункте приема металлолома из-за разрыва газового баллона в Черемшанском районе. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» (по ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По предварительным данным, хлопок газа смеси произошел во время резки емкости. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Прокуратура Татарстана по данному факту организовала проверку соблюдения требований безопасности при производстве работ.



Татьяна Леухина