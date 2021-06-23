Экс-тренер «Ак Барса»: «У России нет шанса что-то выиграть в футболе. В хоккее можем пойти по тому же пути»

Бывший тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев высказался о провальном выступлении национальной команды по футболу на чемпионате Европы — 2020. Он полагает, что отечественный хоккей может пойти по аналогичному пути, если не провести необходимые реформы.

«Да, очередной провал нашей сборной по футболу закономерный: с двумя с половиной мастерами — Головиным, Миранчуком и Дзюбой — у страны нет шанса что-то выиграть. Но давайте скажем честно: российский хоккей может пойти по пути футбола», — отметил Плющев.

Также он полагает, что, несмотря на серьезные высказывания, ничего кардинально в сборной России по футболу не поменяется. Максимум, полагает Плющев, РФС решится на смену главного тренера и назначит иностранного специалиста.

«В футболе, подозреваю, все ограничится косметическим ремонтом. «Казнят» Черчесова, назначат тренера-иностранца, им и прикроются», — считает специалист.

Фото: rfs.ru

Чтобы избежать подобного футбольному падения результатов в хоккее, Плющев призывает пересмотреть отношения между КХЛ и ФХР, а также реформировать молодежное первенство. Существенное значение, по его мнению, будет иметь возрождение Высшей школы тренеров.

«Для меня самое главное, чтобы «косметики» не было в хоккее. КХЛ и ФХР должны работать в тесном контакте, понимая, что сборная России — витрина нашего вида спорта. Срочно требуется реформа МХЛ! Также нужна четкая политика КХЛ по привлечению молодежи, по легионерам, по тренерам и, в частности, по возрождению Высшей школы тренеров. Если все это получится, то футбольного падения избежим», — цитирует тренера Russia-Hockey.ru.



Напомним, сборная России по футболу досрочно вылетела из чемпионата Европы — 2020, заняв четвертое место в группе В. Президент РФС Александр Дюков признал выступление национальной команды неудовлетворительными, но Черчесов не стал подавать в отставку с поста главного тренера сборной.