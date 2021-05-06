В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Это уже четвертая отечественная вакцина от коронавируса.

Эффективность препарата составила 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» в будущем будет применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого снизилось количество антител, пишет «РИА Новости».

Этот препарат будет применяться у людей от 18 до 60 лет, пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт» стартовала в Москве 27 февраля.

Татьяна Леухина