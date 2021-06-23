«Юристы просто пытаются что-то выжать»: казанские юрфирмы атакуют застройщика ЖК «Победа»

Как «Победу» заваливали исками

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Жилой комплекс «Победа». Эта компания ранее выступала застройщиком одноименного жилого комплекса на проспекте Победы. Истцами выступают казанские юридические фирмы ООО «Правовая консалтинговая группа «Корпорэйт» и ООО «Народные юристы». Сумма требований выглядит крайне скромной — всего 344 тыс. рублей. Но надо понимать, что этот иск — один из сотен, которыми различные казанские юрфирмы закидывают «Победу» уже не первый год.



«Реальное время» подробно описывало ситуацию с судебными разбирательствами вокруг ЖК «Победа» еще в 2018 году. Многочисленные иски на суммы от 200 до 750 тыс. рублей подавали индивидуальные предприниматели и юридические фирмы. Схема работы оказалась следующей: ЖК сдавался с опозданием (изначальный срок сдачи — еще в 2015-м году, но квартиры передали дольщикам только через несколько лет), и дольщики получали право на компенсацию согласно ФЗ-214 — 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ от цены договора за каждый день просрочки.

В отношении компании только в Арбитражном суде Татарстана удовлетворено 456 исков на сумму более 272 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Однако правоприменительная практика складывалась так, что районные суды назначали довольно скромные компенсации — по 30-50 тысяч рублей. Тогда на сцену выходили юридические компании, которые «перекупали» долг и шли уже в арбитражный суд. Там удавалось «выторговать» компенсацию в несколько сотен тысяч рублей. Дольщик получал лишь часть от этой суммы — какую, зависело от аппетитов представляющей его интерес фирмы.

В самом ЖК «Победа» тогда расценивали такую практику как злоупотребление правом. Представители юридических фирм — наоборот, как возможность для дольщиков получить справедливую компенсацию.

Еще в 2017 году «Реальное время» отмечало: дольщики ЖК «Победа» наиболее активно проявляют себя в судах по поводу компенсаций. В итоге ООО «ЖК «Победа» оказалось завалено исками. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в отношении компании только в Арбитражном суде Татарстана удовлетворено 456 исков на сумму более 272 млн рублей (68,7% от заявленных сумм требований). Большая их часть как раз пришлось на дела об исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

ООО «ЖК «Победа» связано с группой компании «ЖИК города Казани» депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. Фото: Максим Платонов

Компания из периметра бизнеса депутата Хуснутдинова

С банкротными исками к «Победе» тоже стучатся не в первый раз. Первый иск подавало ООО «Коллегия эксперт» в декабре 2020 года, второй — та же «Правовая консалтинговая группа «Корпорэйт», но уже вместе с ООО «Центр экспертных исследований». В первом случае исковое заявление вернули из-за формальных нарушений, во втором — дело прекратили, так как ЖК «Победа» задолженность погасил.

ООО «ЖК «Победа» связано с группой компании «ЖИК города Казани» депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. 50% компании принадлежит ООО «Прайм сити», владелицей которого является Диана Мифтахова — дочь Хуснутдинова. Еще 50% — Гульнаре Салахетдиновой. В последние годы компания демонстрирует сравнительно небольшую выручку и большие убытки: если в 2016 году выручка ООО «ЖК «Победа» составляла 123 млн рублей при чистой прибыли в 31,3 млн рублей, то уже в 2018-м она рухнула до 55 млн рублей при чистом убытке аж в 491 млн рублей. В 2020 году выручка и вовсе составила 35 тыс. рублей, чистый убыток — 174,6 млн рублей.

В разговоре с «Реальным временем» Эмиль Хуснутдинов подтвердил, что ООО «ЖК «Победа» входит в периметр бизнеса группы компаний ЖИК. «Постоянно судятся, и это не только мы [в такой ситуации]. Не хотелось бы ничего комментировать, потому что «Победа» уже построена, тут юристы просто пытаются что-то выжать», — высказался он про исковым претензиям.

В компании-истце, ПГК «Корпорэйтед» пояснил, что в основе именно банкротного иска лежит не неустойка от дольщиков, а судебные расходы. Фото: Ирина Плотникова

«ЖК «Победа», к сожалению, перестало платить»

В компании-истце, ПГК «Корпорэйтед» пояснил, что в основе именно банкротного иска лежит не неустойка от дольщиков, а судебные расходы — Верховный суд РФ, как разъяснили в компании, позволяет отнести их к основаниям для подачи иска о банкротстве. «Это новый этап разбирательств, потому что ЖК «Победа», к сожалению, перестало платить, фирма обнулилась» — пояснил представитель компании.

В ПГК «Корпорэйтед» обратили внимание еще на один любопытный нюанс: сейчас в Арбитражном суде Татарстана рассматривается иск ООО «УК ЖИК Премиум» к ООО «ЖК «Победа». Представитель «Корпорэйтед» назвал компанию-истца «дружественной» к ЖК «Победа». Бенефициаром является Гадел Гилязев — выходец из Управления жилищной политики казанского исполкома, а также гендиректор ТД «Коламбиа», где 10% принадлежит Хуснутдинову Артуру Эмилевичу, ранее эта доля принадлежала самому Эмилю Хуснутдинову. «Не исключено, что это может быть попыткой обанкротить компанию через «дружественную структуру» — заявили в ПГК «Корпорэйтед». Однако сам Хуснутдинов заявил «Реальному времени», что «УК ЖИК Премиум» не входит в периметр группы компаний ЖИК и является обычной управляющей компанией — и участие в ней Гилязева еще ни о чем не свидетельствует, подчеркнул он.

Добавим, что это не первая компания, связанная с ЖИК и с ЖК «Победа», которая стала банкротом. В середине 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «ЖИК Строй», которая также была подрядчиком на ЖК «Победа». Иск был подан из-за долга в 550,9 тысячи рублей перед ООО «КГ «Верум».

Александр Артемьев