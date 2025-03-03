Казань — на 10-м месте по обеспеченности торговыми площадями, но «этого достаточно»

В мэрии отчитались о состоянии потребительского рынка столицы

Фото: взято с сайта kzn.ru

В Казани за год на 10% увеличилось количество магазинов

В Казани на данный момент насчитывается почти 3,5 тыс. торговых компаний. За год их количество увеличилось на 10%, сообщил в ходе еженедельного совещания председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов. Большая часть магазинов — 2,35 тыс. — занимаются продовольственной деятельностью, остальные — непродовольственной.

По словам спикера, доля маркетплейсов в общем обороте розничной торговли Казани на данный момент достигла 8%. На территории города работают 24,5 тыс. селлеров, 50% из которых — татарстанцы. Открыто 2,5 тыс. пунктов выдачи.

При этом оборот розничной торговли Казани за первые 9 месяцев прошлого года составил 679,5 млрд рублей, увеличившись на 11,5%. Рост превысил общероссийские и общереспубликанские показатели — 7,8% и 9,6% соответственно.

В Казани на данный момент насчитывается почти 3,5 тыс. торговых компаний, сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов. взято с сайта kzn.ru

Однако Казань заметно отстает от остальных городов-миллионников России по обеспеченности торговыми площадями — в рейтинге столица Татарстана заняла 10-е место. Здесь насчитывается 394 квадратных метра площади на 1 тыс. человек, однако это не является проблемой:

— Это ведет к высокой инвестиционной привлекательности площадей. Мы не собираемся быть лидером по этому показателю, потому что в современном мире развиваются маркетплейсы и новые форматы. Нужно знать середину, чтобы не упустить интернет-площадки. 10-е место — этого достаточно, — прокомментировал мэр города Ильсур Метшин.

Фазлыянов отчитался и о деятельности отрасли общественного питания — оборот за 9 месяцев прошлого года составил 36,2 млрд рублей. Рост по отношению к аналогичному периоду 2023 года составил 9,2%, вновь превысив общереспубликанские и российские показатели (8,2% и 8,4% соответственно).

Поступления в бюджет от нестационарной торговли — 86 млн рублей

Следующей темой доклада председателя комитета стала нестационарная торговля — на территории республики легально действует 701 такой объект. В бюджет республики от них за год поступило 86 млн рублей.

Примечательно, что количество НТО постепенно снижается. Так, в 2011—2015 годах насчитывалось 1 188 объектов, а в 2018—2023 годах — 853. Фазылянов связал такую тенденцию с ростом числа стационарных объектов.

взято с сайта kzn.ru

Вместе с функционирующими НТО снижается и количество демонтируемых объектов. С 2021 года их число уменьшилось с 451 до 168. По словам спикера, предприниматели стали реже устанавливать нелегальные объекты.

Кроме того, ужесточился закон в этом направлении. Если раньше процедура включала в себя четыре шага до демонтажа и длилась от 16 дней, то сейчас работы начинаются сразу после поступления соответствующего акта, и процедура длится от одного дня.

Что касается сезонной торговли, в прошлом году в Казани работали 155 объектов, большинство из них — 118 — летние веранды.

Елизавета Пуншева