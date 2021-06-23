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В России разработали тест-систему выявления антител к COVID-19 у животных

10:06, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России разработали тест-систему выявления антител к COVID-19 у животных
Фото: realnoevremya.ru

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» разработал тест-систему выявления антител к коронавирусу в сыворотках крови животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Тест-система для выявления антител разработана на основе технологии иммуноферментного анализа (ИФА). Во время исследования сывороток крови улавливаются антитела, выработанные на вирус SARS-CoV-2.

«Изменение цвета в реакции детектируется с помощью высокочувствительных приборов — ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать процесс исследования», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Метод уже протестирован на кошках, собаках, свиньях, хорьках, норках и лисах. В Россельхознадзоре уверяют, что система тест-система является мультивидовой, универсальна и позволяет выявлять антитела как после болезни, так и после вакцинации.

В мае в России началась вакцинация домашних животных от коронавируса. Вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя. Повышенный интерес к вакцине у часто путешествующих владельцев домашних животных, а также у тех, чьи животные находятся на свободном выгуле.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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