В Сабинском районе Татарстана до октября закроют дорогу Сатышево — Большие Кибячи

В Сабинском районе Татарстана с 1 июля до 1 октября закроют для проезда автомобилей дорогу Сатышево — Большие Кибячи. Там запланирован капитальный ремонт участка с 1,2 по 5 км.

Водителям предлагается объезжать по дорогам Сатышево — Бигеней — Мамалаево — «Мамадыш — Тюлячи», Мамадыш — Тюлячи, «Мамадыш — Тюлячи» — Елышево — Нижние Шитцы, через подъезд к селу Нижние Шитцы и Сатышево — Большие Кибячи, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Сообщается, что схема организации объезда согласована с УГИБДД по Татарстану.

На этой неделе также стало известно, что в Нижнекамском районе Татарстана на три месяца закроют движение по автодороге Заинск — Сухарево.

Ольга Плешкова