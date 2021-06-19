В Нижнекамском районе РТ на три месяца закроют движение по дороге Заинск — Сухарево

В Нижнекамском районе Татарстана на три месяца закроют движение по автодороге Заинск — Сухарево. Участок с 23 км по 28,6 км будет недоступен с 20 июня по 20 сентября.

Это связано с проведением реконструкции дорожного полотна, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Водители могут объехать закрытый участок по дороге регионального значения «Заинск — Сухарево» — Болгар и «Чистополь — Нижнекамск» — Красная Кадка — Верхние Челны.

Напомним, в Татарстане в 2021 году на 65 объектах запланированы работы по ремонту дорог с применением новых технологий, в частности, три их них находятся в Нижнекамской агломерации.



Татьяна Демина