В Москве не планируют организовывать вход в магазины и общественный транспорт по QR-кодам

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичный транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в «бесковидный» режим и ограничивать вход для людей без QR-кода, который создается на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР-теста.

«На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», — сказал он ТАСС.

Власти Москвы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

С 22 июня в городе на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, одновременно могут находиться не более 500 человек.

С 28 июня посещать заведения общепита смогут только граждане прошедшие вакцинацию от коронавируса, либо переболевшие им за последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней.

Алексей Нечаев