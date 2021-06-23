В Казани за сутки произошло 90 ДТП

За 22 июня в Казани произошло 90 ДТП, три из них с пострадавшими. Произошел наезд на пешехода, столкновение и наезд на пешехода с последующим наездом на стоячее ТС, сообщает ГИБДД города.



В пьяном состоянии задержали четыре водителя, семь водителей — поскольку они не имели права управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли шесть нарушений в отношении велосипедистов и девять в отношении граждан на электросамокатах. В отделы полиции доставили двух людей, их подозревают в преступлении.

Фото: pixabay.com

За 21 июня в Казани произошло 104 ДТП. В одном человек погиб, в трех — пострадали.

В Татарстане из-за роста количества аварий усилят работу Госавтоинспекции. Для профилактики ДТП и снижения аварийности в городах и районах Татарстана дополнительно пройдут рейды по выявлению нарушителей ПДД. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, вождению без прав, выездам на полосу встречного движения. Инспекторы ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности. Еще в Татарстане проведут дополнительные профилактические мероприятия.

Маргарита Головатенко