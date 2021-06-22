В КФУ разработали охранную систему — ее запустят в серийное производство

Казанский федеральный университет вместе со своим партнером АО «Радиоприбор» собираются запустить в серийное производство вибрационную систему охраны периметра на основе блоков обработки виброакустических сигналов «Феникс». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что система прошла испытания на казанском заводе «Радиоприбор» — там ее будут изготавливать.

«Подобные системы, конечно же, существуют, но они очень сложны в настройке. Разработанная сотрудниками нашего центра система отличается тем, что настраивается автоматически за 2 минуты. Она собирает данные, а затем переходит в режим охраны», — рассказал руководитель прототипного производства Центра цифровых трансформаций КФУ Павел Колпаков.

Кроме того, в июле подобные образцы начнут устанавливать на объектах нефтедобычи в Альметьевском районе РТ.

Недавно ученые Казанского федерального университета разработали новый способ рационального использования тяжелой нефти наравне с легкой. Они научились получать из сырья битум.

Алексей Нечаев