Новости общества

23:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Польша ввела карантин для прибывших из Великобритании

22:23, 22.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Польша ввела карантин для прибывших из Великобритании
Фото: Максим Платонов

В Польше ввели карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения штамма «Дельта», сообщает Польское агентство печати.

Число польских эмигрантов, работающих в Великобритании, оценивают в несколько сотен тысяч человек. Тест на COVID-19 прибывшим из Великобритании можно будет сделать только спустя 7 дней карантина.

Семь государств-членов ЕС — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты о прохождении вакцинации.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также