Польша ввела карантин для прибывших из Великобритании

Фото: Максим Платонов

В Польше ввели карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения штамма «Дельта», сообщает Польское агентство печати.

Число польских эмигрантов, работающих в Великобритании, оценивают в несколько сотен тысяч человек. Тест на COVID-19 прибывшим из Великобритании можно будет сделать только спустя 7 дней карантина.

Семь государств-членов ЕС — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты о прохождении вакцинации.

Алексей Нечаев