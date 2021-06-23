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Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана

02:24, 23.06.2021
Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана
Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«В ходе беседы стороны обсудили подготовку государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию, перечень планируемых к подписанию двусторонних документов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры провели обмен мнениями «по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане».

В мае Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заявил, что Блинкен выразил настрой на решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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