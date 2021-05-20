Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США

Глава МИД России Сергей Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заявил, что Блинкен выразил настрой на решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США.

«Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет», — передает пресс-служба дипломатического ведомства слова Лаврова.

Стороны договорились продолжать совместные действия по региональным конфликтам. Среди них ядерная проблема Корейского полуострова, ситуация с усилиями по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе, Афганистан.

О встрече Лаврова и Блинкена стало известно в конце прошлой недели. Однако точная дата не называлась.

Ольга Плешкова