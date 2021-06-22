Состоялся телефонный разговор Путина с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

«В связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны Президент Кубы выразил чувства поддержки и солидарности, отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа», — отметили в Кремле.

Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве. Также был затронут ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.

Кроме того, сегодня федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Алексей Нечаев