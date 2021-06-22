Путин и Меркель созвонились в день 80-летия начала Великой Отечественной войны

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, сообщили в Кремле.

«Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», — говорится в сообщении.

Президент России сказал, что в РФ оценили участие Ангелы Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.

Кроме того, Путин рассказал канцлеру об итогах саммита с главой Белого дома в Женеве, который состоялся 16 июня.

В апреле Путин и Меркель обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов по актуальным международным темам.



Алексей Нечаев