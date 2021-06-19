В Татарстане выросло количество стобалльников по русскому языку

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в Татарстане максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку набрали 102 одиннадцатиклассника. В прошлом году 100 баллов по этому предмету получили 97 выпускников.

80 и более баллов на экзамене по русскому в этом году набрали 6 397 одиннадцатиклассников (40,82%). Не смогли набрать пороговые 24 балла всего 12 выпускников (0,08%).

Средний балл ЕГЭ по этому предмету в Татарстане составляет 74,72, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

ЕГЭ по русском языку выпускники писали 3 и 4 июня. В Татарстане его сдавали 15 672 одиннадцатиклассника.

Ранее в Минобрнауки ПТ назвали средние баллы татарстанских школьников на ЕГЭ по географии, литературе и химии — 69,46, 67,08 и 62,71 соответственно.



В Казани к ЕГЭ допущен 6 101 одиннадцатиклассник. По предварительным данным, на аттестат с отличием претендуют 829 (13,6%) одиннадцатиклассников, в прошлом году их было 779 (12,59%).



Татьяна Демина