В Казани вновь выявили превышение концентрации вредных веществ в воздухе

Фото: Максим Платонов

В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, станция №3, расположенная на улице Мартына Межлаука, выявила повышенную концентрацию диоксида азота: 0,233 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.



скриншот

Станция мониторинга воздуха №10 (пересечение улиц Файзи и Бигичева) зафиксировала превышение ПДК диоксида азота: 0,22 мг/куб. метр при допустимой концентрации 0,2 мг/куб. метр.

скриншот

Пункт наблюдений №5, расположенный по улице Татарстан, 72, зарегистрировал повышенное содержание формальдегида. Концентрация вредного вещества составила 0,054 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр. Также там зафиксировано превышение диоксида азота 0,234 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.

скриншот

ПНЗ №7, расположенный по улице Декабристов, 183, зарегистрировал повышенное содержание формальдегида. Концентрация вредного вещества составила 0,058 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр и диоксида азота 0,234 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.

скриншот

Показатель содержания диоксида азота в воздухе выше нормы зарегистрировала станция №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева: 0,249 мг/куб. метр при допустимой концентрации в 0,2 мг/куб. метр.

скриншот

Недавно в Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Их повышенный уровень зафиксировали четыре станции.



Алексей Нечаев