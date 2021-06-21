В Казани четыре станции зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

В Казани в очередной раз зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Их повышенный уровень зафиксировали четыре станции, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

Четыре станции выявили превышение ПДК формальдегида. Так, ПНЗ №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2, зарегистрировали пограничный показатель уровня вредного вещества — 0,05 мг/куб. м при норме 0,05 мг/куб.м.

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ПНЗ №5, ул. Татарстан, 72, зарегистрировал содержание формальдегида в воздухе на уровне 0,057 мг/куб. м.

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ПНЗ №3 по улице Мартына Межлаука зафиксировал превышение концентрации сразу двух вредных веществ. Допустимый уровень формальдегида превышен на 0,002 мг/куб. м. Концентрация диоксида азота составила 0,218 мг/куб. м при норме в 0,2 мг/куб. м.



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Данные представлены за период наблюдения 13.00 18 июня по 07.00 21 июня.

Татьяна Демина