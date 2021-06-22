В Тимашевской птицефабрике ввели наблюдение

Фото: Илья Репин (архив)

Как стало известно «Реальному времени», вчера Арбитражный суд Самарской области ввел начальную стадию банкротства — наблюдение — в отношении ООО «Тимашевская птицефабрика». Напомним, это предприятие входит в ГК «Самарский бройлер», принадлежащую лениногорскому предпринимателю Ильшату Тукаеву.

До сих пор оно оставалось единственным из всей группы, которому удавалось избежать вхождения в банкротную процедуру. Однако вчера самарский арбитраж признал обоснованным требование АО «Российский сельскохозяйственный банк» о признании птицеводческого предприятия несостоятельным.

Согласно опубликованной на сайте суда резолютивной части, самарский арбитраж отклонил 10 ходатайств самого должника и аффилированных с ним компаний, их бенефициаров об отложении заседания и привлечении третьих лиц, приостановлении производства по делу и т.д. Кроме того, было оставлено без удовлетворения и заявление министерства сельского хозяйства Самарской области о переносе даты заседания.

Требование «Россельхозбанка» в 1 119 734 665,11 рубля (из которых 854 772 711,75 руб. — основной долг, остальное — просроченные проценты и разного рода пени) включено в состав требований кредиторов третьей очереди Тимашевской птицефабрики. Ее временным управляющим утвержден член Ассоциации СОАУ «Меркурий» Михаил Павлов. Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 22 ноября 2021 года.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, как Тукаев и Ко пытаются избежать банкротства. В частности, лениногорский предприниматель и его партнеры искали покупателей проблемных сельхозактивов, которые объединяет холдинг «Самарский бройлер« (СБ). Как известно, помимо Тимашевской птицефабрики в него входят и татарстанские предприятия, некогда имевшие миллиардные обороты: завод по производству яйца «Племрепродукт» в Бугульме и находящийся там же комбикормовый завод. В качестве инвестора-гаранта ГК «Самарский бройлер» ранее упоминалась ИК «Трансфер» самарского бизнесмена Владислава Шеянова.

Вчера Михаил Крылов, представляющий в татарстанском арбитраже интересы партнера Тукаева Рафаэля Фаизова, подтвердил, что ИК «Трансфер» намерена выкупить долги всей группы. Что касается самой Тимашевской фабрики, то, как ранее заявлял Крылов, она является градообразующей для Самарской области и ряда поселков Кинель-Черкасского района области. «Предприятие абсолютно живое» и «никогда нет брало ни одного рубля ни у «Россельхозбанка», ни у Сбербанка, выступало только поручителем», — отмечал он.

Любовь Шебалова