В Татарстане более 70% семей с детьми считаются бедными

Фото: Максим Платонов (архив)

«По состоянию на май, у нас 72,5% бедных из семей с детьми, 17% бедных — из семей, которые являются получателями тех или иных мер социальной поддержки», — сообщила сегодня на заседании экспертного клуба «Волга» заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Она обратила внимание, что мер поддержки семей все же недостаточно, особенно для многодетных семейств и тех, в которых воспитываются дети-инвалиды.

«Каждый третий рубль консолидированного бюджета РФ направлен на конкретные меры по социальной поддержке наших детей и людей старшего возраста», — заявила Ларионова.

Она добавила, что правительство Татарстана разработало собственный пакет мер по поддержке многодетных родителей и их детей: компенсации на оплату лекарств, оплата за детский сад, единовременные выплаты для малообеспеченных семей.

Проблемным пока остается и вопрос по обеспечению многодетных семей земельными участками. Согласно данным, отметила Татьяна Ларионова, владельцами земельного надела стали только около 60% семей, обозначенных в списках на получение. При этом осваивать участки стали только половина из них, поскольку большинство из них не обеспечены необходимой инфраструктурой для строительства дома.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил до 2026 года снизить риски столкновения с бедностью для семей с детьми. Власти страны донастроят систему мер их поддержки, добавил он.

