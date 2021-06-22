В Татарстане экологи обнаружили незаконную добычу песка

В Татарстане экологи обнаружили незаконную добычу песка возле села Степановка Буинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Инспекторы застали погрузчиков прямо на месте. Они добывали песок с применением спецтехники. Общая площадь изъятых ОПИ составила 48 кв. м, объем — 1,3 куб м.

«В отношении виновного лица составлен протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами», грозит штраф в размере 50 тыс. руб., а также будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства.

В январе инспекторы Минэкологии Татарстана при помощи фотоловушки установили факт кражи песка с территории дикого песчаного карьера в Альметьевском районе. Оттуда вывезли 2,6 тысячи куб. метров полезного ископаемого.

Ольга Плешкова