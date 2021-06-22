Минниханов сомневается, что в этом году получится собрать 3 млн тонн зерна

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) выразил сомнение, что в этом году в республике получится 3 млн тонн зерна.

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в свою очередь призвал татарстанских аграриев не продавать урожай на сторону. За возмещением возможных потерь он призвал обращаться к страховым компаниям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным, озвученным на заседании КЧС, в Татарстане озимыми засеяно 74 га. В это вложено 1 млрд рублей.

На прошлой неделе доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КГУ Тимур Аухадеев заверил, что аномально жаркий май, когда шла весенне-полевая кампания, редкие и непродолжительные осадки не окажут большого влияния на урожайность.

В этом году в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий уже погибли 10% озимых.



Татьяна Демина