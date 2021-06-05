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В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимых

08:47, 05.06.2021
В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимых
Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимых. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Яровой сев составил 1,8 млн га площадей, озимые посеяны на площади 552 тысяч га. Аграрии заново пересеяли и уплотнили 58 тыс. га.

Сейчас посевная уже завершена, аграрии начали работу по формированию урожая. Также началась заготовка кормов.

В течение двух недель на территории Татарстана царила аномальная жара — показатели дневной температуры побили все рекорды за последнее столетие. Жаркая и ветреная погода серьезно иссушила почву.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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