Синоптик: аномально жаркий май и редкие осадки не окажут сильного влияния на урожай в Татарстане

Аномально жаркий май, когда шла весенне-полевая кампания, редкие и непродолжительные осадки не окажут большого влияния на урожайность. «По прогнозам ученых Института экологии и природопользования, с нынешним состоянием почвы и культур и с учетом частичного пересева озимых культур прогностическое значение, на которое реально выйти, — это 40 центнеров с гектара», — заявил сегодня на пресс-конференции доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КГУ Тимур Аухадеев.

По его словам, свою роль сыграли накопленная влага в почве после зимы и принятые аграриями меры, а именно боронование, которое позволяет удержать влагу в земле.

По мнению заведующего кафедры метеорологии Юрия Переведенцева, это «очень неплохой показатель для нашей территории». Он напомнил, что самым сложным был 2010 год, когда с полей республики собрали всего 700 тысяч тонн зерновых против обычных 5—6 млн тонн зерна.

Напомним, в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимых.