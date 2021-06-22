Сборная России заработала за выступление на Евро-2020 более 900 млн рублей

Стала известна сумма, заработанная сборной России на чемпионате Европы – 2020 по футболу.

По данным, обнародованным пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), российская команда за выступление на турнире получит 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей).

В эту сумму входит 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей) за выход в финальную стадию Евро-2020, а также 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей) за победу над Финляндией (1:0) на групповом этапе.

Фото: rfs.ru

Напомним, сборная России досрочно вылетела из турнира, заняв четвертое место в группе В. Сразу после поражения от Дании (1:4) главный тренер российской команды Станислав Черчесов не стал подавать в отставку. Глава РФС Александр Дюков также заявил, что не стоит спешить с кадровыми перестановками.