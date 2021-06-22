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В Кремле высказались о выступлении сборной России на Евро-2020 по футболу

11:02, 22.06.2021
В Кремле высказались о выступлении сборной России на Евро-2020 по футболу
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы — 2020. По его словам, национальную команду болельщики будут любить вне зависимости от ее результатов.

«В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — сказал Песков, отвечая на вопрос об оценке результатов сборной.

Ранее президент РФС Александр Дюков назвал выступление российской команды на Евро-2020 неудовлетворительным.

Напомним, сборная России досрочно вылетела из чемпионата Европы, заняв четвертое место в группе В. Команда под руководством Станислава Черчесова крупно проиграла в заключительном матче группового этапа Дании (1:4).

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СпортФутболОбщество
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