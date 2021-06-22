Цена нефти Brent выросла выше $75 впервые с апреля 2019 года

Котировки нефти марки Brent достигли уровня, превышающего $75 за баррель впервые с апреля 2019 года, сообщает «The Bell».



Во вторник ночью цена фьючерса этой марки достигла $75,02, прибавив 0,16%. Затем цена скорректировалась до $74,9. Уже к 8.40 мск нефть снова перешагнула порог $75,09.

На котировки нефти повлиял прогноз о том, что рост инфляции останется ограниченным, несмотря на удерживание ее позиций в США выше целевых 2% в течение 2022 года. Такое заявление сделал председателя ФРС Джером Пауэлл и пообещал, что ФРС сделает все для поддержания восстановления экономики США.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлый вторник цена нефти Brent достигла отметки более чем $74 за баррель.

По состоянию на 4 июня стоимость нефти Brent составляла $72,15 за баррель, а в 16.54 показатель находился уже на уровне $71,97 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 года.

18 мая цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE достигла $70 за баррель.

Маргарита Головатенко