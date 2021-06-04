Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 впервые с 2019 года
Нефть марки Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.
По состоянию на 16.22 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,15 за баррель.
На 16.54 цена сорта Brent находилась на уровне $71,97 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 года.
Алексей НечаевПромышленностьНефтьЭкономикаОбщество
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