Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 впервые с 2019 года

Нефть марки Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.

По состоянию на 16.22 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,15 за баррель.

На 16.54 цена сорта Brent находилась на уровне $71,97 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 года.

Алексей Нечаев