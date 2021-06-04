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Промышленность

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 впервые с 2019 года

17:09, 04.06.2021
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 впервые с 2019 года
Фото: pxhere.com

Нефть марки Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.

По состоянию на 16.22 мск стоимость контрактов с исполнением в августе на поставку топлива составила $72,15 за баррель.

На 16.54 цена сорта Brent находилась на уровне $71,97 за баррель. В последний раз цена Brent превышала $72 за баррель в мае 2019 года.

Алексей Нечаев
ПромышленностьНефтьЭкономикаОбщество
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