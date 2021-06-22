Врио главы Мордовии Артем Здунов привился «Спутником V»

Врио главы Мордовии Артем Здунов сделал прививку отечественной вакциной «Спутник V» и хорошо себя чувствует, сообщил он на своей странице в соцсети Instagram.



По словам Здунова, у него уже есть антитела, поскольку он перенес коронавирус. Но прививка необходима независимо от уровня титров антител.

— Все, кто ещё не вакцинировался — самое время это сделать. Так мы заботимся о себе, о людях, которые рядом с нами, о медицинских работниках. Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье нашим близким, считает Здунов.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что «прививаться лучше, чем болеть». Такова позиция ведущих отечественных и мировых специалистов, добавил он.

Маргарита Головатенко