Посол России в Белоруссии: Москва будет поддерживать Минск после введения санкций ЕС

После введения санкций Евросоюзом в отношении Белоруссии Москва поддержит Минск, заявил посол России Евгений Лукьянов.



Он подчеркнул, что Россия будет оказывать поддержку Белоруссии «до самых критических обстоятельств» и упомянул, что есть как оптимистический, так и пессимистический сценарий, сообщает «РИА Новости».

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Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против белорусских граждан. В список добавлены 8 организаций и 78 физических лиц.

Также США ввели санкции против некоторых граждан Белоруссии. Кроме того, в санкционный список попали ряд организаций. Например, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ и ГУБОПиК Белоруссии, УВД Брестоблисполкома, внутренние войска МВД.

В конце мая в Белом доме заявили, что из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске с 3 июня США повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Эти предприятия ранее получили льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов США.

Маргарита Головатенко