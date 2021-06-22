Гинцбург объяснил, в чем опасность «индийского» штамма коронавируса

При проникновении «индийского» варианта штамма коронавируса в клетки он становится устойчивым к антителам, поэтому штамм и его варианты опасны, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Такой вариант COVID-19 не разрушает клетки, а только распространяется: переходя из одной в другую, он образует многоядерные клетки и становится устойчив к находящимся в крови антителам, сообщает «РИА Новости».

При этом запас антител, который есть у человека после вакцинации «Спутником V», достаточно высокий, отметил Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург ранее заявлял, что индийский штамм COVID-19 «злее» уханьского: при заражении этой мутацией переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни более короткий.

По словам инфекциониста Абдула Гафура, у зараженных «индийским» штаммом часто наблюдается диарея. Он уточнил, что подобный симптом встречался в первую волну пандемии гораздо реже. Также у пациентов болят голова и горло, появляется насморк. Кроме того, заболевшие жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Маргарита Головатенко