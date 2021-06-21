Новости спорта

00:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная Бельгии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе В

23:50, 21.06.2021
Сборная Бельгии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе В
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии (2:0) в матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

Счет был открыт на 74-й минуте встречи, когда после удара бельгийского игрока вратарь финнов Градецки отправил мяч в свои ворота. Чуть позже форвард Бельгии Лукаку удвоил преимущество бельгийцев.

Благодаря этой победе в активе сборной Бельгии стало 9 очков. Бельгийцы ни разу не потеряли очков в трех матчах на групповом этапе и вышли в плей-офф турнира с первого места в группе В.

Напомним, в первом туре бельгийцы крупно обыграли команду России (3:0).

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также