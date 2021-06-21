Бывший игрок «Рубина» Ташаев перешел в «Ротор»

Бывший игрок «Рубина» Александр Ташаев перешел в «Ротор», сообщается на официальном сайте волгоградского клуба.

26-летний полузащитник подписал контракт с новой командой до конца следующего сезона.

В сезоне-2019/20 Ташаев был арендован казанским «Рубином», в составе которого провел 7 матчей в РПЛ. Во время второго зимнего сбора футболист получил травму и выбыл на 8 недель.

В начале июня нынешнего года Ташаев расторг контракт с московским «Спартаком», которому принадлежал с 2018 года, когда перешел из «Динамо».

Отметим, что лучшие годы своей карьеры футболист провел под руководством Дмитрия Хохлова в составе «бело-голубых». Экс-наставник «Динамо» в следующем сезоне будет работать в «Роторе».