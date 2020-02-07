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Полузащитник «Рубина» Ташаев прооперирован в Германии

10:15, 07.02.2020
Полузащитник «Рубина» Ташаев прооперирован в Германии
Фото: vk.com/fcrk

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии, сообщает пресс-служба казанского клуба.

По оценкам медицинского штаба казанцев, срок восстановления футболиста составит 4—8 недель.

«Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее «Рубин» в контрольной встрече разгромил сербскую «Войводину» (3:0). Несмотря на крупную победу, тренер казанцев Леонид Слуцкий остался недоволен игрой своей команды.

СпортФутбол Татарстан
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