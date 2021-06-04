Футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с Ташаевым

Футболист Александр Ташаев покидает «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба.

Стороны расторгли соглашение с игроком по обоюдному согласию. 26-летний полузащитник получил статус свободного агента и может перейти в любой другой клуб бесплатно.

Прошедший сезон Ташаев выступал в составе «Спартака-2». В чемпионате ФНЛ он провел 16 матчей и отметился 1 ассистом. За основную команду «Спартака» футболист не играл с августа 2019 года, когда вышел на замену в игре Лиги Европы против швейцарского «Туна» (3:2).

Фото: rubin-kazan.ru

В сезоне-2019/20 Ташаев был арендован казанским «Рубином», в составе которого провел 7 матчей в РПЛ. Во время второго зимнего сбора футболист получил травму и выбыл на 8 недель.

По окончании арендного соглашения «Рубин» не стал выкупать контракт Ташаева, после чего полузащитник вернулся в «Спартак».